前の住人が住所変更を忘れたままネットで買い物→置き配。こんなトラブルを減らすためにも住所変更はお忘れなく。【漫画】本編を読む春の引っ越しシーズン。新生活の準備に追われる中で、ついやってしまいがちな“住所変更忘れ”や、片付かない段ボール問題に頭を抱える人も多いのではないだろうか。宅配ドライバー経験を持つ漫画家・ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんが、現場で実際によく見かけたトラブルを漫画で紹介している