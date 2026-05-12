授業中にひとりの男子が「ヴンアアアアアアアア」と声にならない雄叫びをあげている。隣の席の女子は「ヤバイです。もう5分くらい断末魔です」と心配しているが、ほかのクラスメートは知らんぷり。それもそのはず、この断末魔が聞こえているのは隣の席の女子にだけ…。なぜ彼女だけなのか？それは彼女は“サトリ”だったから――!?【漫画】『サトリの本音』を読む心の声がデカすぎる!!それほどピンチということか!?“サトリ”とい