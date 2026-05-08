【漫画】「お客様は神様ですか？」12話(1/9)【漫画】「お客様は神様ですか？」を読む販売の仕事での体験や日常を漫画にし、X(旧Twitter)やInstagramで発信しているタジマオオカ(@pu92yu)さん。店舗で遭遇する理不尽なクレームなどの迷惑行為「カスタマーハラスメント」(カスハラ)を描いた「かすはら物語」や「お客様に助けられた話」が大きな反響を呼んでいる。今回は、タジマさんが上司にカスハラ被害を打ち明けた際のエピソード