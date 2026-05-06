ご飯に連れていってほしいとしつこくお願いをするが…【漫画】本作を読む嫌がる相手を何度も食事に誘う行為は、性別や関係性、立場にかかわらずハラスメントとして問題視されることがある。一度でやめておけばいいものを…マッサン4_03マッサン4_04ブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で、実話ベースの漫画を発信しているWebデザイナーのぷく子(@pukukoOL)さん。過去の職場で出会った個性豊かな人々との出来事を描いた本作は、「本当