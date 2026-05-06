「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」episode14~カフェおじさん~(1/12)【珍客目撃】カフェで離席している間にカップを下げられて…働く自分の身に降りかかった日々の出来事を、哀愁漂うタッチの漫画にし、X(旧Twitter)で発信している青木ぼんろさん(@aobonro)。どこかで経験したことがあるシーンに、多くの共感が寄せられている。「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」e