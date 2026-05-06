部長が仕事を終わらせずさっさと先に帰ってしまった。そんな課長への苛つきを鎮めてしまった、彼が見た光景とは…!?【漫画】「許さん！」上司への怒りはどうなった？本編を読む普段は思わずいらだってしまう上司の言動も、ある瞬間をきっかけに見え方が変わることがある。そんな人間らしい感情の揺れを、わずか4コマで描き切る作品が共感を集めている。X(旧Twitter)で作品を発表している津夏なつな(@tunatu727)さんは、「4コマ1000