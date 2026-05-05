コンビニで駐車中にいきなりドアを開けて話しかけてきた常連さん。悪気はないのだろうが、された側は恐怖でしかない…。【漫画】本編を読む店員の名札やレシートに記載された名前は、何気ない情報のようでいて、思わぬトラブルの入り口になることがある。SNSの普及により個人の特定が容易になった今、接客業の現場ではフルネーム表記を避ける動きも広がっている。本記事では、X(旧Twitter)でスーパーあるあるを発信している狸谷(@a