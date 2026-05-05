カレンダーを見てもうすぐ5月だと思うザバックさん 01【漫画】本編を読む駅員経験のあるザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家だ。ユニークな動物のキャラクターが多く登場し、駅員の日常が垣間見えるような作品がそろっている。今回は、ブログに投稿された「100日後にやめる契約駅員さん」の中から、定期券の払い戻しにまつわるエピソード漫画を紹