「母が残してくれた唯一のレシピ」と言われるとお姑さんも何も言えない…。【漫画】本編を読む嫁と姑という、ぶつかり合いがちな関係。その定番の構図から始まりながら、思わぬ方向へ展開していくのが、伊東(@ito_44_3)さんの作品「不摂生の血筋」である。■”おふくろの”味という最強ワード不摂生の血筋01不摂生の血筋02不摂生の血筋03「なんだいこの塩辛い味噌汁！アタシを殺す気かい？」食卓に響く姑の強い言葉に、嫁は思わず