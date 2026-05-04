6話P1-1【漫画】本編を読む二卵性双生児のポン子ちゃんとコン子ちゃん、三女のピイ子ちゃんを育てるママで、育児をテーマとしたエッセイ漫画をSNSに投稿し、子育て世代から大きな支持を集めているサヤ山サヤ(@saya_twins1125)さん。6話P1-26話P1-36話P2-16話P2-2今回は、妊娠や出産、育児におけるさまざまなピンチを明るく乗り越えてきたサヤさんの奮闘記「今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜」を紹介する。※マンガの