連日残業で「もう疲れた…」彼女が取った斬新な退職方法とは？【漫画】本編を読む連日の長時間残業、相談しても「俺と一緒に頑張ろう」とはぐらかす上司。2026年5月現在、SNSで5万3000以上の「いいね」を集め、働く人々の心を揺さぶっているのが、羽流木はない(@warugi871)さんの漫画『お仕事をがんばる女性の話』だ。主人公の八田は、誰もいないオフィスでプレゼン資料を作る毎日を送っていた。退職を願い出ても、上司の情に訴え