精肉部キター！【漫画】本編を読むフリーランスのライターとして活躍している福岡在住の仁田茜(@nickey_FUK)さん。情報誌や企業会員誌などの記事制作をする傍ら、好きが高じてイラストや漫画も描いている。以前ウォーカープラスで紹介した「会社で男性がお茶出しをして怒られたエピソード」を描いた漫画も好評で、「昔は社内のお茶出しはしたっぱ、応接用のお茶出しはかわいい社員ってのがお決まりだったんよ(笑)」「15年前にこれ