先日マニキュアを購入いただいたお客様が来店【漫画】「驚きの迷惑客」本編を読むアパレル業界での約10年にわたる実体験をもとに、漫画を描いているゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。日々さまざまな客が来店するなか、想像を超える行動をとる「迷惑客」も一定数存在する。今回は、そんな信じられない客についてのエピソードを紹介する。セット売りの概念がない…？あまりの出来事に、ゆき蔵の頭の中では、パピコを半分返品されるコンビニ