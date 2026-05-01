東京ディズニーランド(R)で2026年4月23日、アトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」の特別バージョンが期間限定でスタートした。スター・ウォーズ最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念したこの特別バージョンでは、本作の主人公マンダロリアン(ディン・ジャリン)とグローグーが必ず登場する。初日の開園前には特別イベントも開催され、約70人のゲスト