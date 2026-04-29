1【漫画】本編を読むX(旧Twitter)で投稿を始めて「展開が気になりすぎる！」と読者の声が高く話題になった、コマkoma(@watagashi4)さんの漫画『家族経営のスーパーの女の子と近くの工事現場のお兄ちゃんの話』を紹介する。本作は、手作り弁当にハマる作業員と惣菜を作る女の子が、顔も知らない相手に淡い恋をスタートさせる物語だ。2345コマkomaさんは、未完成で終わった人気Web小説、きみね(@amayokie)さんの『雨の日と月曜日』の