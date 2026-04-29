18歳で憧れていた東京に上京。入学式で華やかな大学生に圧倒され、バイトを頑張って自分も「きれいになりたい」と思う美香。大学で裕福な同級生・桜子と知り合い「もっとお金があれば」と、経済格差を味わう。状況を変えようと大学2年でミスコンに出場し、人生が一変した美香の人生を描く、うみの韻花(@umino_otoka)さんの『人生もっとうまくやれたのに 港区女子の絶望と幸せ』を紹介するとともに本作について話を聞く。【漫画】本