探していたものが置いてないとわかると、ネチネチプンスカ、文句が止まらない…。【漫画】本編を読むスーパーでレジチェッカーとして働いていた経験をもとに漫画を描く狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」から、「ここはスーパーです」を紹介する。日常の接客現場で起きる“あるある”をコミカルに描いた本作では、「スーパーにありそうで、ないもの」をめぐるやり取りが展開される