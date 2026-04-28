みんな幼女になった世界【漫画】本編を読むある日、地球に神の裁きが下った――!!その日から人類は皆すべて「幼女」になった！それまで“おじさん”と呼ばれていた部類の人たちまでも！そんな無茶苦茶な設定からスタートする本作、「みんな幼女になった世界」を描いたのは新田せん(@nittasen)さん。会社員として勤める傍ら、漫画家として活動しており、会社勤めをしていることを武器にしてネタを作り、創作活動に取り組んでいる。