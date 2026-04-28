延命措置をすれば助かる可能性も"植物状態になる可能性もある"…。そんな決断を私がしていいの…？【漫画】本編を読む右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験をもとにした漫画を発信しているキクチ(@kkc_ayn)さん。母の在宅介護と看取りを描いた「20代、親を看取る。」で注目を集め、2023年に書籍化された。本作「父が全裸で倒れてた。」は、母を見送ってから約2年後、今度は父が倒れたことをきっかけに始まる物語である。介護経験