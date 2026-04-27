【視える系女子」【漫画】本編を読む悪霊に取り憑かれてしまうというホラー設定なのに、「幽霊がやさしいwww」「コロスコロス詐欺か？」「ツンデ霊だな」「幽霊がよいキャラしてる」というコメントが飛び交ったホラー漫画がある。漫画のタイトルは「視える系女子」。あることをきっかけに幽霊が“視える”ようになった主人公・ルイに取り憑いたのは、無差別殺人事件の犠牲となり怨霊となってしまったユウさん。「夢はこの子を殺す