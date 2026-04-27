第1話【漫画】本編を読む『会社の姫はワタシ』は、男性を惹きつける容姿と計算されたあざとさを武器に、職場の「姫」として君臨する女性を描いた物語だ。自分以外の女性が注目されることを許せない主人公モモコが、ライバル視する女性への嫉妬から、異様なプライドを暴走させる。歪んだ自尊心や嫉妬が招く狂気、そして人間関係のトラブルを描いたスリリングな展開は見逃せない。今回は強烈なキャラクターの主人公を描くにあたり、