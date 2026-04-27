碧の島時間に憩う離島のプライベートリゾート「リゾナーレ小浜島」は、2026年6月1日(月)〜9月30日(水)の期間、360度碧い海に包まれる特等席で至福の一杯を味わう「絶景海上ビアガーデン」を開催する。6回目の今年は、碧い海に浮かぶカウンター席で、さわやかな南国フルーツや八重山諸島の香辛料「ヒパーチ」の香りを楽しむオリジナルタコスが新登場。南国フルーツの香りから多種多様な味わいを楽しめるクラフトビールやノンアルコ