しまむらグループのシャンブルから、「スヌーピー」デザインの接触冷感寝具とレーヨン素材のルームウェアが2026年4月25日より登場。全国のシャンブル店舗(※倉吉店は対象外)と公式オンラインストアで展開され、枕パッド、敷きパッド、肌ふとん、ひざ掛けと、プチプラで夏の寝室をまるごとアップデートできるラインナップになっている。【画像】スヌーピー総柄がかわいい！接触冷感寝具＆パジャマの全ラインナップ■触れた瞬間ひん