しまむらグループのシャンブルから、「スヌーピー」デザインの夏のおでかけグッズが2026年4月25日より登場。全国のシャンブル店舗(※倉吉店は対象外)と公式オンラインストアで展開され、かご風ショルダー、ランチトート、ポーチ、チャーム、ヘアクリップ、クロッグサンダルまで、979円からそろうラインナップになっている。【画像】スヌーピーの夏新作バッグ＆チャームの全ラインナップ カメラモチーフのチャーム＆ヘアクリップ、