タイムマシーン台車に乗って、20年後のゆきたがやってきた！【漫画】本編を読むわずか10年で大きく変化した物流業界。ネット通販の拡大により、宅配のあり方は一変した。ではこの先、さらに20年後はどうなっているのか。ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの漫画「運び屋ゆきたの漫画な日常」から、「2010年宅配便の旅」と「2044年宅配便の旅」を紹介しながら、これからの物流の未来について話を聞いた。■わずか14年で激変した宅