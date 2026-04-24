元夫から顔が潰れるほどのDVを受けていたという社長。それでもその場を耐えることが最善と思っていたという。【漫画】本編『第3〜4話』を読む元夫によって顔を潰されるという壮絶な過去を持つ女社長。その過去を乗り越え、現在は“夜逃げ屋”として依頼者を救う側に立っているという衝撃の事実が明かされる。宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんが描く「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに苦しむ人たちを夜逃げさせた実話を基にした作