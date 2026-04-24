生贄のはずが…天国かな？【漫画】本編を読む貧困の村から生贄として、残忍な王のもとに1人の少女が差し出された。覚悟を決めていた彼女だったが、王のひと言に唖然としてしまう。「生贄(いけにえ)制度は廃止になっているぞ」――なんと獣人と人間が共存するこの世界でも、社会変革が起きていた！作者である國里さんにストーリーの見どころや注目してほしいキャラクターについて話を聞いてみた。■“デブ活”で生きる気力を取り戻