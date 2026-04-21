星野リゾートは「旅を楽しくする」をテーマに、2026年4月27日(月)に奈良県奈良市で「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」を開館。重要文化財「旧奈良監獄」は、明治政府が司法の近代化を目指して建設した明治五大監獄(※1)のうち、唯一全貌が残る貴重な文化財だ。【写真】「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」をもっと見る(※1)明治五大監獄とは、明治期に竣工された5つの監獄のこと。「奈良監獄」「長崎監獄」「金沢監獄