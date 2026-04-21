梅雨入りの時期に備え、そろそろレイングッズを探し始めてる人も多いのでは？レイングッズメーカー・小川から、スヌーピーをフィーチャーした、晴雨兼用折りたたみ傘&マイクロファイバー吸水傘ケースが登場した。【写真】屋根部分がパカッとフラップに！ドッグハウス収納袋の遊びゴコロが詰まったディテール■ UVカット率100％の晴雨兼用折りたたみ傘「晴雨兼用コンパクト折りたたみ傘」(5280円)まず紹介したいのが「晴雨兼用