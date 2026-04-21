青森の文化を目一杯満喫できる温泉宿「青森屋 by 星野リゾート」では、2026年6月1日(月)〜8月31日(月)の期間、生産量日本一の青森で、ビールを片手に臭さをとことん楽しむ「にんにくビアガーデン931」が開催される。【写真】にんにくの形をイメージしたバーガー！にんにく尽くしの空間でにんにくとビールを満喫できるビアガーデン今年は、見た目と味わい