隣のアパートの外階段1-2【漫画】本編を読む外階段の付いたアパートを上ると、隣家の部屋の中が見えてしまう。カーテンを開けたままにしていると、ふとした瞬間に隣人と視線が合うこともある。そんな物件に住んでいた友人の実体験を漫画化した、退屈健(@taikutsu1)さんの「隣のアパートの外階段」を紹介する。本作は実話ベースのため、劇的な解決やスッキリとしたオチがあるわけではない。しかし、それゆえに「人間の存在が一番怖