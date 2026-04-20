日本上陸20周年のクリスピー・クリーム・ドーナツが、2026年4月24日(金)から公開される『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』とコラボレーション。4月8日から映画の世界観をコンセプトにした3種のドーナツとスーパーマリオの世界を象徴する「ハテナブロック」をモチーフにしたドーナツの計4種と、コラボエコバッグを販売中だ。【写真】3種のコラボドーナツが登場クリスピー・クリーム・ドーナツと映画『ザ・スーパーマリオ