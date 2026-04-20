【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさんは、自身が出逢った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな「郵便屋が集めた奇談」の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読むココや_P01ココや_P02ココや_P03ココや_P04ココや_P05ココや_P06ココや_P07→【漫画】『怖いトモダチ』を読む→【漫画】『親に捨てられた私が