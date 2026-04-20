「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」【漫画】本編を読む最近では、セルフレジで決済するスーパーが多くなってきた。支払い方法でトラブルになることもあるが、今回はセルフレジを両替機のように使ってしまう狸谷( @akatsuki405)さんの『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より「己の便利は誰かの不便」をお届けしよう。■ あなたのその行動、大丈夫？セルフレジで起きたトラブルから考える利用マナーとは己の便