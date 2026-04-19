マンションの窓を清掃中に携帯番号を差し出された翔太！出会いのない職場に一筋の光【漫画】本編を読むSNSを通じて読者と交流しながら、物語がリアルタイムに変化していく。コマkoma(@watagashi4)さんの「窓拭きお兄さんが告られておじさんたちが奮闘する漫画」が大きな反響を呼んでいる。本作は、読者の反応がストーリーを左右するライブ感あふれる構成が魅力だ。読者コメントの反応を見ながら話が展開し、「ツイバズ」に速報され