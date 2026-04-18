「夫の公認なら不倫してもいいですか？」(1)【漫画】本編を読むかなは、夫と娘の3人暮らし。アレルギーがある夫のために手作りの食事を用意し、足の不自由な義母の面倒を見ながらパートをこなす日々を送っている。生活に大きな不満はないが、心のどこかに消えない虚しさを抱えていた。そんなかなの心を揺さぶったのは、パート先に新しくやってきた若くて端正な顔立ちの店長だった。店長と密かに会うようになったある日、ついに不倫