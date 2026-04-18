株式会社 明治が販売するたまご型のミルクチョコレート「ツインクル」は、2025年11月に発売45周年を迎えた。さらに、近年SNSを中心に大きな話題となっている「平成女児」ブームに合わせてデザインをリニューアルしたという。今回はリニューアルの背景やポイントをインタビューする。【写真】リニューアル後のシール全種。シール交換にも！リニューアル後のツインクル全種――今回「ツインクル」が約10年ぶりにリニューアルしたとい