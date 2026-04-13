スターバックス コーヒーは、日本上陸30周年を記念して、歴代名作フラペチーノ(R)の進化バージョン「THE STAR フラペチーノ」(全5種)を2026年4月8日より発売。“1店舗1商品展開”で、店舗ごとに異なる一杯と出合う楽しさ、そして、5つの名作を探して店舗を巡る楽しさを演出する(※各商品の取扱店舗は、公式サイトおよびSNSにて案内)。【写真】まるで完熟したメロンの“おいしいところだけ”を味わっているよう！「THE フラペチーノ