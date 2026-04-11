イギリス湖水地方が舞台の絵本「ピーターラビット(TM)のおはなし」をテーマにした「ピーターラビット(TM)イングリッシュガーデン」(山梨県南都留郡)が、2026年4月11日(土)から営業をスタートする。「富士芝桜まつり」と同日開幕で、富士山×芝桜×ピーターラビットという春だけの贅沢な組み合わせも楽しめる。ここでは、フォトスポットや屋外ギャラリー、限定グッズ、カフェメニューまで、2026年シーズンの見どころを紹介しよう。