テクノロジーでパーソナライズされた世界初のドリンク体験を提供するNOMU ENTERPRISEが、実店舗1号店となる「NOMU Shibuya」をオープンさせた。店舗限定のシグネチャードリンクと自由にカスタマイズできるドリンクを合せて60種を気軽に楽しめる。【写真】オリジナルドリンクマシンで新しい飲料体験を提案鮮やかなオレンジ色がキーカラーの「NOMU Shibuya」■ドリンクをジャケ買い!?遊び心ある飲料体験【写真】オリジナルドリンクマ