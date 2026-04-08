休み返上で働くことが異常ではなく普通とされていたブラックな時代の話【漫画】本編を読む町の隅々まで郵便物を届ける配達員たち。現役郵便局員の送達ねこさんが、同僚たちの不思議な体験や怖い話を漫画化した『郵便屋が集めた奇談』が話題だ。今回は、過労で事故を起こした配達員の奇妙な体験を描いた『死に損なった俺の話』を紹介するとともに、作者に制作の裏側を聞いた。仕事を兼業する人も珍しくなかったという死に損なった俺