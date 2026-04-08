自分ではどうしようもない「高身長」というコンプレックス。涙するさくらに、武志の放った一言が刺さる。【漫画】高身長女子の悩みあるある！「頼むから見おろすな」を読む本作のヒロイン・早乙女さくらは、いわゆる「高身長女子」。幼なじみの樋野武志とともに育ってきたが、中学3年生となった現在、さくらは172センチ、武志は152センチと大きな身長差が生まれていた。そんな2人の関係と、さくらの揺れる心を描いた作品「頼むから