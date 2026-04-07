発表会当日に発熱！頑張って練習してきた成果を発表できず、泣く泣く欠席…すると、翌日すやすや子さん(@suyasuyakoo)まで体調不良となり、まさかの『親子で体調不良』となった。日々の出来事を漫画として描き、笑いを巻き起こすすやすや子さんのエッセイ漫画を紹介するとともに話を聞く。親子で体調不良01■発表会まではピリピリした日々を過ごしていた【漫画】発表会当日にインフルエンザ親子で体調不良03親子で体調不良04待ちに