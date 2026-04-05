父は一命を取り留めたが、透析になったらどうしよう、一人で通えるのか、などあらゆる不安で頭の中がいっぱいになってしまう…。【漫画】本編を読む右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験をコミカルに描いてきたキクチ(kkc_ayn)さん。母の看取りを描いた「20代、親を看取る。」に続き、「父が全裸で倒れてた。」では、今度は病に倒れた父との日々をつづっている。今回は、父の状態が思った以上に悪い中で、キクチさんが“この先の