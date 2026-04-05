父が突然倒れたら…？「その時まで待ってたら手遅れなんだよ」親はなぜ限界まで隠してしまうのか…娘が感じたもどかしさ【作者に聞く】

父が突然倒れたら…？「その時まで待ってたら手遅れなんだよ」親はなぜ限界まで隠してしまうのか…娘が感じたもどかしさ【作者に聞く】