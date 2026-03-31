都会に暮らす私たちが、ときどき無性に「緑」を欲しくなる理由はなんだろう。仕事、家事、人間関係が複雑に絡み合って隙間のない生活を送っているからかもしれない。実は、都市生活者はストレスを感じると、無意識に緑を求めるといわれている。遠出はしにくい。でも自然に触れたい。そんなジレンマを抱える多忙な都市生活者にこそ、知ってほしい場所がある。都会のど真ん中に、静かに息づく“東京の生物多様性を守る森”がある。そ