子供が発熱し迎えに行く旨を上司に報告したら、嫌な顔をされたかと思いきや…!?【漫画】本編を読む子供が突然発熱し、保育園へ迎えに行かなければならなくなった母親。早退を申し出ることに申し訳なさを感じながらも上司へ相談すると、返ってきたのは予想外の言葉だった--。伊東(@ito_44_3)さんの作品「子供の体調管理も仕事のうち」は、現実にはなかなか見かけない“超ホワイト”な企業像を描き、多くの共感を集めている。■「子