エイコーは、「Seria」「Can★Do」をはじめとする100円ショップにて【おぱんちゅうさぎ】のオリジナル商品を発売します。◇【おぱんちゅうさぎ】とは「おぱんちゅうさぎ」とは人気クリエイター可哀想に！氏により生み出されたキャラクター。地球に住むイキモノで、なかなか恵まれないけど、ひたむきに健気に生きている日常を描いた作品です。■販売商品ラインナップ・おぱんちゅうさぎ A5カバー付きノート（全1種）JAN：4513750184