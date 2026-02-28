人気キャラ「おぱんちゅうさぎ」のオリジナル雑貨、100円ショップにて発売！

エイコーは、「Seria」「Can★Do」をはじめとする100円ショップにて【おぱんちゅうさぎ】のオリジナル商品を発売します。

◇【おぱんちゅうさぎ】とは

「おぱんちゅうさぎ」とは人気クリエイター可哀想に！氏により生み出されたキャラクター。地球に住むイキモノで、なかなか恵まれないけど、ひたむきに健気に生きている日常を描いた作品です。

■販売商品ラインナップ

・おぱんちゅうさぎ A5カバー付きノート（全1種）

JAN：4513750184358

価格：110円

・おぱんちゅうさぎ フラットポーチ（全1種）

JAN：4513750184396

価格：110円

・おぱんちゅうさぎ カラビナ付きクリアケース（全1種）

JAN：4513750184372

価格：110円

・おぱんちゅうさぎ ミニメッシュポーチ（全1種）

JAN：4513750184389

価格：110円

・おぱんちゅうさぎ ボタン付きB6クリアファイル（横型）（全1種）

JAN：4513750184273

価格：110円

・おぱんちゅうさぎ ミニメモ帳（全1種）

JAN：4513750184365

価格：110円

・おぱんちゅうさぎ 缶バッジ＆カバーセット（全1種）

JAN：4513750184334

価格：110円

・おぱんちゅうさぎ サテンシュシュ（全1種）

JAN：4513750184341

価格：110円

・おぱんちゅうさぎ プチチャーム2P（全1種）

JAN：4513750184303

価格：110円

・おぱんちゅうさぎ アクリルめじるしチャーム（全1種）

JAN：4513750184402

価格：110円

・おぱんちゅうさぎ 自転車キーホルダー2（全1種）

JAN：4513750184259

価格：110円

・おぱんちゅうさぎ カラビナ付きリールキーホルダー（全1種）

JAN：4513750184280

価格：110円

・おぱんちゅうさぎ シールセット12pcs（全1種）

JAN：4513750184327

価格：110円

・おぱんちゅうさぎ チェーン付きジッパーケース＆シール（全1種）

JAN：4513750184310

価格：110円

・おぱんちゅうさぎ ぷくっとシール（全1種）

JAN：4513750184266

価格：110円

・おぱんちゅうさぎ フォトカード3P（全1種）

JAN：4513750184297

価格：110円

⚫︎注意事項

※商品はなくなり次第終了となります。

※店舗により在庫がない場合があります。

※商品写真はイメージ。実際の商品とは多少異なる場合があります。

ⓒKAWAISOUNI!

（エボル）