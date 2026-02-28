人気キャラ「おぱんちゅうさぎ」のオリジナル雑貨、100円ショップにて発売！
エイコーは、「Seria」「Can★Do」をはじめとする100円ショップにて【おぱんちゅうさぎ】のオリジナル商品を発売します。
◇【おぱんちゅうさぎ】とは
「おぱんちゅうさぎ」とは人気クリエイター可哀想に！氏により生み出されたキャラクター。地球に住むイキモノで、なかなか恵まれないけど、ひたむきに健気に生きている日常を描いた作品です。
■販売商品ラインナップ
・おぱんちゅうさぎ A5カバー付きノート（全1種）
JAN：4513750184358
価格：110円
・おぱんちゅうさぎ フラットポーチ（全1種）
JAN：4513750184396
価格：110円
・おぱんちゅうさぎ カラビナ付きクリアケース（全1種）
JAN：4513750184372
価格：110円
・おぱんちゅうさぎ ミニメッシュポーチ（全1種）
JAN：4513750184389
価格：110円
・おぱんちゅうさぎ ボタン付きB6クリアファイル（横型）（全1種）
JAN：4513750184273
価格：110円
・おぱんちゅうさぎ ミニメモ帳（全1種）
JAN：4513750184365
価格：110円
・おぱんちゅうさぎ 缶バッジ＆カバーセット（全1種）
JAN：4513750184334
価格：110円
・おぱんちゅうさぎ サテンシュシュ（全1種）
JAN：4513750184341
価格：110円
・おぱんちゅうさぎ プチチャーム2P（全1種）
JAN：4513750184303
価格：110円
・おぱんちゅうさぎ アクリルめじるしチャーム（全1種）
JAN：4513750184402
価格：110円
・おぱんちゅうさぎ 自転車キーホルダー2（全1種）
JAN：4513750184259
価格：110円
・おぱんちゅうさぎ カラビナ付きリールキーホルダー（全1種）
JAN：4513750184280
価格：110円
・おぱんちゅうさぎ シールセット12pcs（全1種）
JAN：4513750184327
価格：110円
・おぱんちゅうさぎ チェーン付きジッパーケース＆シール（全1種）
JAN：4513750184310
価格：110円
・おぱんちゅうさぎ ぷくっとシール（全1種）
JAN：4513750184266
価格：110円
・おぱんちゅうさぎ フォトカード3P（全1種）
JAN：4513750184297
価格：110円
⚫︎注意事項
※商品はなくなり次第終了となります。
※店舗により在庫がない場合があります。
※商品写真はイメージ。実際の商品とは多少異なる場合があります。
⚫︎エイコーホームページ
https://www.e-eikoh.co.jp/
⚫︎エイコー X総合アカウント
https://twitter.com/Eikoh_PR
ⓒKAWAISOUNI!
（エボル）