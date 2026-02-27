各家庭ごとに価値観が違う状況を「国家」に例え、そこから逃げることは「亡命」のようなものだと言うカウンセラー。【漫画】本編を読む宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんが描く「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに苦しむ依頼者を夜逃げで救ってきた実話をもとにした人気シリーズである。今回はTwitterで公開されている第18話を紹介するとともに、作者本人に“夜逃げ”という存在について話を聞いた。■別世界だと思っていた現実と向